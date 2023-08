Dokazilo o poreklu za zamejce izrecno ni predvideno

Za pridobitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za študij na univerzah oz. visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2023/2024 se od študentov iz zamejstva ne bo izrecno zahtevalo dokazilo o slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti, ampak bo dovolj predložiti pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti, ki jim ga bo izdala ena od reprezentativnih slovenskih organizacij, ki delujejo na njihovem območju ali druga ustrezna potrdila. Dokazilo o slovenskem poreklu ostaja obvezno za kandidate, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti. To se da sklepati iz novega razpisa za štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za študijsko leto 2023/2024, katerega besedilo je objavljeno na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju Javnega štipendijskega sklada). Rok za prijavo zapade 30. septembra letos, višina razpisanih sredstev znaša skupno 275.000 evrov oz. enako kot lani, osnovna štipendija pa 236,97 evra, kar je nekoliko več kot lani, ko je znašala 214,84 evra.

Letošnji razpis se torej razlikuje od lanskega, ki je v četrtem členu med poglavji o obvezni dokumentaciji dal razumeti, da je dokazilo o slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti med pogoji tako za zamejce kot zdomce. V istem členu v besedilu razpisa za študijsko leto 2023/2024 je formulacija nekoliko drugačna in so na splošno omenjena »dokazila, na podlagi katerih bo sklad sam pridobil mnenje Urada«, v nadaljevanju pa se od kandidatov iz slovenskih izseljenskih skupnosti izrecno zahteva dokazila o slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti, od zamejskih kandidatov pa le pisno potrdilo o pripadnosti narodni skupnosti, ki jim ga izda ena od reprezentativnih slovenskih organizacij oz. druga ustrezna potrdila.

Očitno je pri pripravi razpisa prišlo do popravkov, ki jih je maja letos napovedala državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, potem ko je med Slovenci v Italiji odjeknila vest o zavrnitvi vloge za štipendijo kandidatkama, ki sta zaključili študij na slovenskih šolah v Italiji (ena je bila tudi odličnjakinja) in razpolagali tudi s pisnim potrdilom slovenske reprezentativne organizacije, a nista bili slovenskega porekla.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so drugače na voljo na spletni strani Javnega štipendijskega sklada in na naslovu sklada oz. na naslovu elektronske pošte ad-futura@sklad-kadri.si ali pa na telefonski številki 00386 01 4341566.