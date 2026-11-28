V božičnem času pred šestedesetimi leti je izšla prva številka beneškega kulturno - verskega lista Dom. Ustanovili so ga duhovniki Emil Cencig, Mario Laurencig in Valentin Birtig. Rodil se je kot medžupnijski bilten, nato je leta 1977 postal mesečnik, od leta 1983 pa je petnajstdnevnik. Dom, ki ga od leta 2003 izdaja zadruga Most, se imenuje zato, ker je bil v začetku v glavnem namenjen beneškim izeljencem po svetu.

Zamisel za časopis se je rodila poleti leta 1966 v župnišču na Krasu pri Dreki, kjer so se Cencig, Laurencig in Birtig srečali z duhovnikom Marjanom Komjancem iz Gorice. Ustanoviteljem se je kmalu pridružil monsinjor Gujon, župnik v vasi Matajur. V nekaj dneh so pripravili načrt za izdajanje Doma in prosili tržaškega slikarja Klavdija Palčiča, da izdela »glavo« časopisa. V njej so bili simbolično povezani kraji, kjer živijo Slovenci v videmski pokrajini, od Višarij do Stare Gore.

Častitljiv rojstni dan Doma bodo obeležili danes v Štoblanku v dreški občini. Ob 15. uri bo maša, ki jo daroval župnik Michele Molaro, uro kasneje bodo v nekdanji šoli odprli fotografsko razstavo, posvečeno ustanoviteljem časopisa. Praznovanje so pripravili zadruga Most, združenje Pro Drenchia in domača fara pod pokroviteljstvom občinske uprave. V sklopu praznovanj so pred kratkim predstavili knjigo monsinjorja Marina Qualizze, ki je bil dolgo let duša časopisa.