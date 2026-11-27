Anticiklon se je povzpel do severnih predelov Skandinavije, od koder bo po svojem vzhodnem robu preusmerjal proti nam od severovzhoda za ta čas mrzel celinski zrak. Ob severovzhodnem vremenskem vzorcu bo v FJK in povečini na Primorskem ta konec tedna prevladovalo sončno vreme, drugod po Sloveniji bo več oblačnosti. Za ta čas bo mrzlo, burja pa bo povečevala občutek mraza.

V FJK in ponekod na Primorskem bo jutri in v nedeljo pihala močna burja, s sunki, ki bodo lahko dosegali hitrost do okrog 100 kilometrov na uro. Noči bodo mrzle. Najnižje nočne temperature bodo na Krasu zlasti v malo bolj zatišnih legah okrog ničle ali rahlo pod ničlo, najvišje dnevne na Krasu do okrog 6 stopinj Celzija. Ob morju bodo najnižje nočne temperature okrog 7 stopinj Celzija, najvišje dnevne ob močni burji le za stopinjo Celzija ali dve višje. Na Goriškem bo živo srebro ponoči predvidoma ostalo rahlo nad ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo ob prehodnem pronicanju nekoliko bolj vlažnega zraka več srednje in visoke oblačnosti. Kjer bo nekaj jasnine, bo lahko noč še hladnejša od sobotne in nedeljske. Še bo pihala zmerna do močna burja.

V torek in sredo bo sončno, noči bosta mrzli. Živo srebro se bo na Krasu lahko spustilo do okrog -4 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog -1 stopinje Celzija in ob morju do okrog +3 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo na Krasu pod 5 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 6 stopinj Celzija in ob morju do okrog 8 stopinj Celzija.