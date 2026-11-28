Na Goriškem se krvodajalstvo sooča z vse večjimi težavami, ki pa niso povezane s pomanjkanjem pripravljenosti darovalcev, temveč predvsem s kadrovsko stisko v transfuzijskih centrih v Gorici in Tržiču. Zaradi pomanjkanja medicinskih sester se namreč zmanjšujejo zmogljivosti za odvzem krvi, posledično pa tudi število darovanj. Posledice že občutijo krajevna krvodajalska združenja, ki opozarjajo, da bi se lahko razmere v prihodnje še poslabšale.

Pripravljeni, kljub težavam

Predsednik doberdobskih krvodajalcev Aldo Jarc pojasnjuje, da so v združenju do lani redno beležili okoli 200 darovanj krvi na leto. Letos pa je zaradi omejenih zmogljivosti transfuzijskih centrov prišlo do občutnega upada. Po ocenah predsednika letos ne bodo presegli 175 odvzemov. Na ravni celotne Goriške je bilo do konca oktobra v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeleženih že več kot sto darovanj manj. Če sta centra v Tržiču in Gorici v preteklosti lahko dnevno sprejemala od deset do dvanajst krvodajalcev, jih zdaj največ osem ali devet. To pomeni več neizvedenih odvzemov, čeprav so darovalci pripravljeni priti.

Težava je skupna celotni Goriški. V obeh centrih je bilo pred kadrovskimi spremembami zaposlenih po šest medicinskih sester, po tri na posamezni lokaciji. Zaradi upokojitve se je njihovo število že zmanjšalo, do konca leta pa naj bi se dodatno skrčilo. Nadomestnih zaposlitev za zdaj ni na vidiku.

»Pomanjkanje medicinskih sester je objektiven problem, vendar se nam ne zdi prav, da posledice občutijo krvodajalci, ki so se pripravljeni odzvati in darovati kri,« pravi predsednik sovodenjske krvodajalske sekcije Štefan Tomsič in poudarja vztrajnost krvodajalcev. »Njihova pripravljenost pomagati bližnjemu je vredna vsega spoštovanja,« pove.

Z vidika darovanj letošnje ne bo najboljše leto za sovodenjsko sekcijo, še pravi predsednik. To pa tudi zato, ker je odpadel dogodek z mobilno krvodajalsko enoto zaradi tehničnih težav na vozilu. »Ti dogodki pa so posebno pomembni, predvsem za mlade in tiste, ki darujejo prvič, saj so kot praznik,« poudarja Tomsič. Do meseca avgustu so dosegli 86 darovanj, lani jih je bilo 98. Sekcija pa šteje 100 aktivnih krvodajalcev.