Doma je gojil skoraj tisoč sadik konoplje

Policisti Policijske postaje Koper so 46-letniku iz koprskega zaledja odvzeli prostost, potem ko so med preiskavo njegovega doma našli dva večja prostora, ki sta bila posebej prirejena za hidroponično gojenje konoplje.

Razlogi za sum, da oseba v lastni hiši goji prepovedano drogo konopljo, so se pojavili že februarja. Policisti so na podlagi zbranih obvestil pridobili odredbo za hišno preiskavo pri Okrožnem sodišču v Kopru zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami oziroma predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Med hišno preiskavo, ki je potekala v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov, so našli skupno gojil 971 rastlin konoplje. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Kopru je bil osumljencu odrejen pripor.