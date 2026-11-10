»Domača« petarda je 11-letniku počila v rokah

Pirotehnična sredstva so nevarna, posebej če gre za doma izdelane petarde. Tako kot je bila tista, ki jo je v Postojni izdelal 11-letnik. Otrok se je včeraj popoldne odločil, da petardo prižge, a mu je ta eksplodirala v rokah in ga huje poškodovala. Po poročanju medijev v Sloveniji je najstnik utrpel poškodbe očesa in opekline. Policisti so okoli 17. ure dobili obvestilo, da so poškodovanca sprejeli na urgenci v Postojni. Takoj so pričeli z zbiranjem obvestil, dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Slovenska zakonodaja fizičnim osebam prepoveduje prodajo, uporabo, nakup in posedovanje petard kategorij F2 in F3. Prepovedana je tudi lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi ter njihovo posedovanje. Dovoljena je le manj nevarna pirotehnika kategorije F1 (npr. navadne iskrice, majhne pokajoče kroglice), katere prodaja je dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporaba pa med 26. decembrom in 1. januarjem, vendar je tudi ta prepovedana v določenih prostorih (v stanovanjskih zgradbah in v strnjenih naseljih, kjer bi motila).