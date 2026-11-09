Tudi za leto 2027 za slovensko manjšino predvidenih 10,5 milijona evrov

V predlogu proračunskega zakona, z obravnavo katerega je danes začel pristojen poslanski odbor, je zapisano, da se bo v blagajno Dežele Furlanije - Julijske krajine tudi v letu 2027 iz državnega proračuna steklo 10,5 milijona evrov »za zaščito slovenske jezikovne manjšine«. Če v parlamentarnem postopku obravnave proračunskega zakona – sprejeti ga morajo pred koncem leta – ne bo prišlo do kakega zasuka, vse kaže, da bodo slovenske ustanove in organizacije v Italiji, pa tudi javne uprave na območju izvajanja t. i. zaščitnega zakona, v prihodnjem letu deležne za pol milijona višje skupne finančne razpoložljivosti v primerjavi z od leta 2015 nespremenjenim zneskom desetih milijonov evrov. Za leti 2028 in 2029 pa je v razpredelnici ponovno navedeno 10 milijonov evrov.

Naj spomnimo, da je bilo polmilijonsko zvišanje finančne dotacije za slovensko narodno skupnost v Italiji lani sprejeto s t. i. maksiamandmajem, na katerega je vlada vezala zaupnico. Za tak premik je bilo ključno sprejetje dveh vsebinsko enakih amandmajev – enega je vložila senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka), drugega pa je na pobudo stranke Slovenska skupnost predstavil južnotirolski senator Meinhard Durnwalder. Oba sta bila lani v proračunskem odboru sprejeta in kot identična vključena v t. i. maksiamandma. S proračunskim zakonom za leto 2026 je bilo tako sklenjeno, da se »sklad iz 16. člena zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001 za vsako izmed let 2026 in 2027 poveča za 0,5 milijona evrov«. Sprva sta pravzaprav bila vložena dva amandmaja – predlagala sta ju Durnwalder (SVP) in Rojc (DS) –, cilj katerih je bil doseči precej bolj zajetno okrepitev financiranja za Slovence v Italiji in sicer z 10 na 12 milijonov evrov. Zaradi omejene finančne razpoložljivosti sta naposled predlagatelja med obravnavo proračunskega predloga v senatnem odboru dodatni znesek »znižala« na 500.000 evrov.

Senatorka Tatjana Rojc (DS) je danes dejala, da bo z amandmajem, ki ga bo vložila poslanka Debora Serracchiani – obravnava predloga proračuna se namreč letos začenja v poslanski zbornici –, ponovno predlagala zvišanje finančne dotacije za slovensko narodno skupnost v Italiji na 12 milijonov evrov.