Z izstrelitvijo iz trboveljskega dimnika do Guinnessovih rekordov

BASE-skakalca, Španec Dani Roman in Francoz Fred Fugen, sta se iz trboveljskega dimnika, ki je s 360 metri najvišji v Evropi, s pomočjo 60-metrskega človeškega katapulta izstrelila v zrak in postavila dva Guinessova rekorda, so zapisali na spletni strani projekta Red Bull - človeški katapult. Roman je postavil rekord največje dosežene višine pri samostojni izstrelitvi človeka s katapultom, saj se je od trenutka, ko je zapustil katapult, dvignil za 100,36 metra. Skupna višina od tal je bila v tistem trenutku kar 456,7 metra nad tlemi, so zapisali organizatorji.

Pri skupni izstrelitvi pa sta Roman in Fugen postavila še rekord največje skupne dosežene višine pri izstrelitvi dveh ljudi s katapultom. Njun uradni seštevek je znašal 151,72 metra, pri čemer je Roman dosegel 75,97 metra, Fugen pa 75,75 metra višine nad dimnikom, so navedli.Šestdesetmetrski katapult so posebej za ta namen razvili slovenski kaskaderski akrobati in inženirji ekipe Dunking Devils Squad. Opremljen je bil z dvotonskim sistemom vzmeti in izstrelitvenim mehanizmom, ki je izkušena skakača ob izhodu iz dimnika v zrak pognal s pospeškom več kot 4G, so navedli. Projekt so razvijali dve leti in pol, njegov cilj pa je bil raziskati nove možnosti BASE-skakanja, pri katerih bi namesto običajnega skoka s fiksnega objekta za pridobivanje začetne hitrosti in gibanja navzgor uporabili mehansko izstrelitev. Pri izdelavi orjaškega katapulta je sodelovala slovenska akrobatska skupina Dunking Devils.