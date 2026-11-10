Opera o sprejemanju drugačnosti

Večerni abonma Slovenskega stalnega gledališča (SSG) se bo začel jutri ob 20. uri z dvojnim dogodkom, ki bo v slogu tega bolj angažiranega izbirnega programa uglašen na temo diskriminacije. Tudi žanr predstave bo nenavaden, saj si bo publika lahko ogledala operno predstavo Kit na plaži po istoimenskem romanu in v režiji Vinka Möderndorferja. Produkcija Zavoda Novo mesto - Kulturnega centra Janeza Trdine bo gostovala s podporo Ministrstva za kulturo RS.

Scenarij in libreto sta napisala Jakob Barbo in Iztok Kocen, ki je tudi avtor glasbe. V predstavi (na fotografiji Zavoda Novo mesto) nastopajo pevci Gaja Sorč, Sara Lešnik, Lovro Korošec, Alen Šošter, Irena Yebuah Tiran in Klemen Torkar ter komorna skupina glasbenikov (harmonikarka Teja Udovič Kovačič, harfistka Urška Rihtaršič, trobentač Peter Firšt, kontrabasist Miha Firšt, klarinetist Andrej Zupan). V zgodbi spoznamo Niko, inteligentno in kljubovalno najstnico, ki se sooča z značilnimi težavami odraščanja. Zgodba pa preseneti s posebnim izzivom - njenim bratcem Igorjem, ki ima Downov sindrom. Niko sošolci poznajo le površinsko, saj bratca pred njimi skriva in jih zato nikoli ne povabi domov.

Opera na ganljiv način predstavi sprejemanje drugačnosti in poudarja, da prav tisti, ki se razlikujejo od večine, bogatijo naš svet. Kot pravijo v operi: "Igor je velik kit na plaži med samimi ribami." Predstava zajema tematike, ki so aktualne tudi za naš prostor, navajajo pri SSG. Izpostaviti gre predvsem sprejemanje drugačnega in izvajanje inkluzije, še posebej v teh časih, ko so informacije razpršene in je veliko sovražnega govora. Po predstavi bo na vrsti še predavanje s pogovorom z občinstvom, ki ga bo vodil mag. Marko Strle, član Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, ki je kot ravnatelj vodil Center za komunikacijo, sluh in govor (CKSG) Portorož.