Polnjenje rezervoarjev zdaj spet cenejše na slovenski strani meje

Medtem ko se je včeraj v turški Antalyi začela podnebna podnebna konferenca ZN (COP 31), na kateri bodo v ospredju zaveze za pospešitev elektrifikacije na globalni ravni, so pri nas še vedno »gonilna sila« gospodarstva in vsakodnevnega življenja fosilna goriva, ki so na »vrtiljaku« cen na obmejnem italijansko-slovenskem območju dočakala novo poglavje. V Italiji je namreč v nedeljo končalo veljati začasno znižanje trošarin na dizel, hkrati pa so se v Sloveniji cene danes opolnoči občutno znižale. Če se je do včeraj prebivalcem obmejnega območja v Furlaniji - Julijski krajini, ki lahko računajo na največji možni popust za nakup goriva, tankanje bencina splačalo v Italiji, cena dizla pa je bila skorajda enaka slovenski, je od danes polnjenje rezervoarjev cenejše na slovenski strani meje.

Liter 95-oktanskega bencina se je v Sloveniji opolnoči pocenil za 12 centov na 1,506 evra, medtem ko se je liter dizla pocenil za 10,1 centa na 1,848 evra za liter. Za 10,1 centa se je pocenilo tudi kurilno olje, ki po novem stane 1,471 evra za liter. Omenjene cene bodo veljale do vključno 16. novembra.

Z novimi cenami, ki vključujejo »stare« trošarine, je točenje goriva v Sloveniji zdaj cenejše tako v primerjavi z italijansko »polno« ceno, kot tudi z nižjo ceno za prebivalce obmejnega območja FJK, ki imajo kartico oz. QR-kodo za deželni popust na gorivo. Ta do konca leta znaša 39 centov za liter bencina in 30 centov za liter dizla, s tem da lastniki hibridnih vozil imajo dodatnih pet centov popusta. Včeraj smo tako obiskali nekaj črpalk na Goriškem, kjer smo iskali najnižjo ceno.