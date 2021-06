Domačin osumljen vsaj dvanajstih vlomov

Policisti iz Pirana so v zadnjih šestih mesecih obravnavali več vlomov, predvsem v hotele, ki so bili v času pandemije zaprti, prodajalno koles in v stanovanjske hiše.

Z zbiranji obvestil in dokazov so ugotovili, da je za najmanj dvanajst omenjenih kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 47-letni domačin. Gre za starega znanca policije, ki je podobna kazniva dejanja večkrat storil že v preteklosti.

Po zadnjih dveh vlomih v stanovanjski hiši v Piranu zadnje dni v maju, mu je bila 2. junija odvzeta prostost. Priveden je bil na Okrožno sodišče v Kopru na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.