Domen Prevc postal boter lipicanskega žrebeta

Smučarski skakalec Domen Prevc je danes obiskal Kobilarno Lipica, kjer je prevzel botrstvu enemu izmed lipicanskih žrebičkov. Prvo srečanje Domna Prevca z žrebetom je potekalo na Borjači, kjer se tradicionalno rojevajo lipicanci in kjer se začne njihova življenjska pot, poročajo Primorske novice. »Lipicanec je simbol poguma, lepote, moči in elegance. To potrebujemo tudi športniki, predvsem skakalci. Prav v teh lastnostih vidim lep vzporedni svet med nami in lipicanci. Vsako leto sem ponosnejši, da prihajam iz majhne, a izjemne Slovenije. Danes sem še posebej ponosen, ker lahko postanem boter temu prelepemu lipicanskemu žrebičku,« je povedal Prevc.

Direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek Pucer pa je ob tem izpostavila: »Sodelovanje z Domnom Prevcem nas izredno veseli, saj predstavlja športnika, ki navdihuje mlade in hkrati ostaja zvest temeljnim vrednotam, kot so spoštovanje, predanost in vztrajnost. Botrstvo žrebeta 073 Neapolitano Thais XII prinaša novo energijo in nadaljuje poslanstvo, da lipicanec ostaja pomemben del slovenske identitete tudi v prihodnje.«