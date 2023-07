Domnevni umor na Videmskem

Umrla naj bi za posledicami vbodnih ran. 89-letno Benito Gasparini so davi našli mrtvo na njenem domu v kraju Pantianicco na Videmskem, severovzhodno od Codroipa. »Ugotovitve sodnega zdravnika in preiskovalcev nakazujejo, da je gospa umrla za nasilno smrtjo,« je bil jasen videmski tožilec Massimo Lia. Preiskovalci naj bi na kraju zločina po neuradnih informacijah našli tudi rezilo. Karabinjerji so zasegli posnetke varnostnih kamer tamkajšnje lokalne policije, ki so usmerjene proti vhodu hiše, v kateri se je zgodil zločin. Pokojnico je eden od sosedov obiskal včeraj zjutraj, kar pomeni, da naj bi gospa umrla med včeraj in danes dopoldne. Prebivalci kraja, ki premore 600 duš, so nad dogodkom pretreseni, pokojnica zapušča pet sinov in številne vnuke.