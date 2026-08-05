»V slovenskem okolju pozorni do italijanščine, v italijanskem pa ne do slovenščine«

Znani italijanski vibrafonist Pasquale Mirra je posebej za Jazz festival Ljubljana zasnoval novo delo, navdihnjeno s poezijo Srečka Kosovela. V dveh izvedbah ga je bilo premierno mogoče slišati v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Mirra je z akustičnim in MIDI-vibrafonom, tolkali, pavkami, lesenim bobnom in tibetanskimi zvončki oblikoval raznoliko zvočno pokrajino, ki raziskuje različne plasti Kosovelovega pesniškega sveta.

Projektu se je pridružila umetnica Petra Strban, ki je na glasbo v živo ustvarjala vizualije. Festivalska produkcija je tako povezala glasbo, poezijo in podobo ter odprla prostor za nekoliko drugačen, bolj večplasten edinstveni koncertni dogodek.

Mirra, ki je doma iz Salerna in sedaj živi v okolici Fernetičev, je v intervuju za kulturno rubriko TV Slovenija Osmi dan razkril svoj pogled na Kosovela in predstavil svoj glasbeni svet, omenil je tudi vsakdanje življenje v obmejnem okolju. Umetnik se uči slovenščine. Medtem ko se v Sloveniji gostoljubje izkazuje tudi s pozornostjo do italijanščine, v italijanskem okolju žal ne opaža istega zanimanja za slovenščino.