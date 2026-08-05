S petkovimi nevihtami se bo vročina zmanjšala le delno in prehodno

Subtropski anticiklon bo v petek ob vremenski fronti, ki se bo pomikala onstran Alp, obrobno popustil. Pronicanje nekoliko manj vročega in bolj vlažnega zraka bo povečala nestanovitnost, pri čemer se bodo v petek v gorah začele pojavljati posamezne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod spuščale do nižin in morda zvečer še mestoma do morja. Ob padavinah bo malo manj vroče.

Osvežitev pa bo le delna in prehodna, saj se bo že od sobote subtropski anticiklon spet okrepil in preusmerjal proti nam zelo vroč zrak. Vročinski val se bo nadaljeval. V noči na soboto bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj kot v preteklih dneh, ob morju bo zapihala burja.

V soboto bo povečini sončno, ponekod bo lahko še spremenljivo. Najvišje dnevne temperature bodo občutno presegale 30 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sončno in vroče.