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Kolesarstvo

»Hat-trick« Milana, Daniel Skerl ponovno peti

V tretji etapi dirke po Poljski je openski kolesar moštva Bahrain Victorious drugi dan zapored dosegel odmeven rezultat

Erik Piccini |
Varšava |
5. avg. 2026 | 18:13
    »Hat-trick« Milana, Daniel Skerl ponovno peti
    Zmagovalec Jonathan Milan, za njim (levo) Daniel Skerl (TOURDEPOLOGNE.PL)
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Kolesarska dirka po Poljski je zaenkrat povsem v znamenju italijanskega specialista za sprint Jonathana Milana (Lidl Trek). Ta je doslej izkoristil lažje konfiguracije etap in bil v vseh najhitrejši. V tretji, 193,5 kilometra dolgi od Gorzowa Wielkopolskega do Zielone Gore sta se mu najbolj približala Britanec Noah Hobbs (ED Education-EasyPost) ter Italijan Alessandro Romele (XDS Astana Team). Še drugi dan zapored se je na peto mesto uvrstil openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorius). Po večtedenski odsotnosti z dirk sta včerajšnji in današnji rezultat zelo spodbudna za 23-letnega sprinterja za zadnji del letošnje sezone.

V skupnem seštevku vodi seveda Milan z 18 sekundami prednosti pred Paulom Magnierjem (Soudal Quick-Step), ki je bil po dveh drugih mestih danes šele 14. Jutri pa se bo vrstni red na vrhu zagotovo spremenil saj bo četrta etapa vendarle postregla z vzponi. Na 176 km dolgi etapi od Zagana do Karpacza bodo trije kategorizirani vzponi, prvi tretje kategorije, nato še dva prve kategorije, in še krajši zaključni klanec.

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