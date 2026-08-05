»Hat-trick« Milana, Daniel Skerl ponovno peti

Kolesarska dirka po Poljski je zaenkrat povsem v znamenju italijanskega specialista za sprint Jonathana Milana (Lidl Trek). Ta je doslej izkoristil lažje konfiguracije etap in bil v vseh najhitrejši. V tretji, 193,5 kilometra dolgi od Gorzowa Wielkopolskega do Zielone Gore sta se mu najbolj približala Britanec Noah Hobbs (ED Education-EasyPost) ter Italijan Alessandro Romele (XDS Astana Team). Še drugi dan zapored se je na peto mesto uvrstil openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorius). Po večtedenski odsotnosti z dirk sta včerajšnji in današnji rezultat zelo spodbudna za 23-letnega sprinterja za zadnji del letošnje sezone.

V skupnem seštevku vodi seveda Milan z 18 sekundami prednosti pred Paulom Magnierjem (Soudal Quick-Step), ki je bil po dveh drugih mestih danes šele 14. Jutri pa se bo vrstni red na vrhu zagotovo spremenil saj bo četrta etapa vendarle postregla z vzponi. Na 176 km dolgi etapi od Zagana do Karpacza bodo trije kategorizirani vzponi, prvi tretje kategorije, nato še dva prve kategorije, in še krajši zaključni klanec.