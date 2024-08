Dopusta si ne more privoščiti šest milijonov delavcev

Po podatkih zveze Confcommercio se bo za veliki šmaren odpravilo na počitnice 13 milijonov italijanskih državljanov, ki bodo potrosili med 6,7 in 7 milijard evrov. Po eni strani na dopust torej odhaja približno petina prebivalcev, po drugi pa je Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) sporočila, da v letu 2022 kar 17 odstotkov italijanskih delavcev oz. 6,1 milijona ljudi ni šlo na enotedenske počitnice, ker si jih ni moglo privoščiti. Italija je po absolutnem številu država Evropske unije z največ delavci, ki si niso mogli privoščiti počitnic, sta se pa njihovo število in delež zmanjšala s 7,1 milijona oz. 19,7 odstotka v letu 2021, kar kaže, da se je stanje izboljšalo v primerjavi s tistim izpred tremi leti, ko so še zelo vplivale posledice pandemije. Italija vsekakor ostaja na dnu lestvice »zahodne« Evrope, poleg tega pa je na slabšem od povprečja EU.

