Draghi je pohvalil Slovenijo

Mandatar za sestavo nove italijanske vlade Mario Draghi je kot predsednik Evropske centralne banke (ECB) 2. februarja 2017 obiskal Slovenijo in se v Ljubljani udeležil proslave 10-letnice evra kot slovenske valute. Draghi, ki je bil gost Banke Slovenije, se je sestal tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem. V svojem uradnem nagovoru je med drugim pohvalil Slovenijo in izpostavil, da kar 85 odstotkov Slovenk in Slovencev podpira evropsko valuto.

Draghi je v Ljubljani odgovoril tistim, ki dvomijo v smiselnost skupne evropske valute in obrestne politike ECB. Po njegovih besedah države, ki so uvajale reforme, s tem v času krize niso imele težav in so dosegle vzdržno gospodarsko rast. Priznal pa je, da so na ravni območja evra v kriznih letih umanjkale nekatere ključne institucije. Zdaj bo marsikaj popravljenega, je menil, in spomnil na ustanovitev bančne unije. »Potem ko so države, tudi Slovenija, z vstopom v EU in območje evra ogromno pridobile, morajo zdaj poiskati zagon za nadaljnjo integracijo. Pri tem morajo sodelovati, kot so sodelovale v preteklosti. Le tako se bomo zavarovali proti skupnimi grožnjam,« je v Ljubljani pred štirimi leti poudaril Draghi.