Dragoceni italijansko-slovenski upravni slovar skrit in premalo cenjen

Kdo bi znal v hipu izstreliti slovenski prevod teh terminov: tassa sui rifiuti, tariffa servizi indivisibili in tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche? Odgovor je v naslednjem odstavku.

Pristojbina za ravnanje z odpadki, pristojbina za splošne občinske storitve in pristojbina za uporabo javne površine. Rešitve nismo stresli iz rokava, ampak je od prejšnjega tedna dostopna na spletni strani, ki ponuja italijansko-slovenski slovar upravno-pravne terminologije. Stran bi si zaslužila veliko več upoštevanja.

Mnenje slovenskega novinarja v Italiji je seveda pristransko, saj se novinarji za njen obstoj zahvaljujemo vsak dan. In če že ne vsi in če že ne vsak dan, bi tako moralo biti. Je pa stran nujna in dragocena opora tudi za prevajalce, zaposlene v javni upravi in, če smo zelo grobi, za vse Slovence v Italiji.

A težava je njena (ne)dostopnost. Ko bi recimo želeli vedeti, kako se prevede še, recimo, tassa automobilistica, imposta unica comunale, commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ali agente contabile consegnatario di partecipazioni societarie, bi morali vtipkati ta naslov: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA29/allegati/Zvezek_razlicica_5_18.10.19.pdf. Bližnjic ni. Treba je vtipkati naslov spletišča Dežele Furlanije - Julijske krajine (www.regione.fvg.it), od tam pa klikati in klikati. Najprej na povezavo Aree tematiche, nato na Cultura, sport e comunità linguistiche, nato na Comunità linguistiche, nato na La lingua slovena nella PA, nato še dva, tri klike ...

Seveda bi bilo koristno, ko bi bila pot do glosarja mnogo lažja. Da vam jo olajšamo, objavljamo link za takojšen dostop.