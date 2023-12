Drsališče v Sežani vandali posuli s soljo

Drsališče v Sežani bo danes zaprto, sporoča Občina Sežana na družbenih omrežjih. »Veselje in srečo ob ponedeljkovem odprtju Praznične Sežane 2023 je včeraj skalil vandalizem. Neznanci so ledeno ploskev drsališča na Lipovem listu v Sežani posuli s soljo, zaradi česar se je ledena plošča začela taliti,« so zapisali.

Občina Sežana, Zavod ŠTIP ter ORA Krasa in Brkinov z zgroženostjo najostreje obsojajo vandalizem ter uničevanje javne in zasebne lastnine. Nesprejemljiva, neodgovorna in brezobzirna dejanja v naše okolje vnašajo negativne posledice, ki se ne kažejo zgolj v materialni škodi, ampak povzročajo tudi splošno nevarnost, opozarjajo.

Verjamejo, so še zapisali, da si občani želijo sožitja, mirnega reševanja nestrinjanj in spoštovanja javne ter zasebne lastnine. Spodbujajo jih k mirnemu izražanju stališč, konstruktivnemu reševanju težav ter spoštovanju pravic drugih, vandale pa pozivajo, naj z nespametnim uničevanjem prenehajo.