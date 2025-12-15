Slovenske železnice obnavljajo vozni park

Slovenske železnice z nakupom 20 potniških vagonov in štirih novih večsistemskih lokomotiv Siemens nadaljujejo posodobitev voznega parka. Po besedah direktorja SŽ-Potniški promet Mihe Butare in ministra Bojana Kumra s tovrstnimi naložbami izboljšujejo kakovost javnega potniškega prometa. Posel je vreden 97 milijonov evrov.

»S tem uresničujemo četrto fazo razvoja potniškega prometa v mednarodnem okolju. Naš cilj je, da v naslednjih treh do štirih letih postanemo glavna prestopna točka iz jugovzhodne Evrope v zahodno in severno Evropo in ravno ta posel nam bo to omogočil,« je ob podpisu pogodbe izpostavil Butara.

Kot je pojasnil, so vagoni bolj udobni in nizkopodni, kar bo omogočalo lažji dostop gibalno oviranim osebam. »S tem prenavljamo vozni park, ki je bil precej zastarel,« je ponovil.

Gre za štiri interoperabilne električne lokomotive Siemens Vectron, namenjenih vleki mednarodnih potniških vlakov. Lokomotive bodo opremljene z najsodobnejšim varnostnim sistemom ETCS in bodo omogočale delovanje v osmih državah (Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, Srbiji, Nemčiji, Češki in Italiji do Trsta), brez potrebe po menjavi na mejnih postajah. Njihova najvišja hitrost bo 200 kilometrov na uro.

Ob nakupu novih vlakovnih kompozicij je izpostavil, da se obenem zaključuje prevzem še zadnjih od 72 Stadlerjevih vlakov.

S tovrstnimi nakupi ciljajo na učinkovit javni prevoz. V prihodnje nameravajo po njegovih besedah investirati še v 40 do 45 novih vlakov, s čimer bi se še bolj približali evropskim standardom.