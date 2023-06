Državljanski dohodek »orodje v boju proti revščini«

Četrtini Italijank in Italijanov pretita revščina ali socialna izključitev. To je glavni podatek, ki izhaja iz včerajšnjega poročila o dohodkih in življenjskih razmerah italijanskih družin italijanskega statističnega zavoda Istat. Slednji med drugim izpostavlja pomen državljanskega dohodka.

Revščine manj, a ne na jugu

Po poročilu izhaja, da je popandemski ekonomski zagon Italije nekoliko izboljšal družbeno stanje, predvsem kar se tiče čistih dohodkov. Kljub temu pa se število prebivalcev na pragu revščine ni zmanjšalo. Tako leta 2021 kot leta 2022 je revščina pretila 20,1 % prebivalcev Italije - to odgovarja približno 11 milijonom in 800 tisoč osebam. Istat uporablja kot merilo za nevarnost revščine relativni indikator šestdesetih odstotkov mediane dohodkov. Torej, po izračunih zavoda preti revščina Italijankam in Italijanom, ki prejemajo letno manj kot 11.155 evrov čistega dohodka.

Približno dvema milijonoma in 613 tisočim prebivalcem (4,5 % celotnega prebivalstva) pa se je leta 2022 nahajalo v hudi materialni in družbeni stiski. V primerjavi z letom 2021 se je glede hude stiske stanje v Italiji izboljšalo. Predlani je namreč delež prebivalcev Italije v hujši družbeni stiski bil skoraj šestodstoten.

Kar se tiče geografske porazdelitve revščine, v severovzhodu Italije se je odstotek prebivalstva v nevarnosti revščine znižal za približno odstotek - od 11,5 % leta 2021 na 10,4 % lani - v srednji in severozahodni Italiji je ostal načeloma nespremenjen, na jugu in otokih pa se je stanje poslabšalo. Leta 2021 je tam namreč pretila revščina 33,1 % prebivalstva, lani pa 33,7 %.

Nevarnost revščine in socialne izključitve se je predvsem znižala za družine, ki imajo kot glavni vir dohodka delo, tudi samostojno. Kar pa se tiče družin, ki imajo kot glavni dohodek socialne transferje ali pokojnine, pa ostaja odstotek prebivalstva v nevarnosti nadpovprečno visok in stalen. Tako leta 2021 kot leta 2022 je znašal 34,2 %.