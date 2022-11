DS in SSk želita še naprej sodelovati

»Bilo je pozitivno srečanje po sledovih dialoga, ki se je razvil pred parlamentarnimi volitvami. Strinjali smo se o načelih in ciljih v luči sodelovanja v deželnem svetu in na teritoriju. Jasno imamo pred očmi pomen prihodnjih deželnih volitev in prioriteto, da se še naprej trdno branijo demokratične vrednote. Delali bomo še naprej, pri čemer bomo poglobili točke, ki jih danes nismo obravnavali, tako da bi v kratkem prišli do novega preverjanja.« Tako se glasi skupno tiskovno sporočilo deželnih vodij Demokratske stranke in Slovenske skupnosti, Renza Live in Igorja Gabrovca, ki sta se skupaj z drugimi vidnimi predstavniki obeh strank danes popoldne sestala v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine.

Srečanje je spadalo v okvir srečanj z raznimi političnimi strankami, ki si jih je novi deželni vodja DS zamislil v luči možnega oblikovanja levosredinske koalicije za nastop na deželnih volitvah prihodnje leto. Že pred časom so se predstavniki demokratov srečali z Gibanjem petih zvezd, danes so se sestali s SSk, s prihodnjim tednom pa upajo, da bodo stekla srečanja tudi z drugimi sredinskimi oz. levičarskimi političnimi silami.

Tudi današnje srečanje ne bo edino, saj DS in SSk načrtujeta, da bi v teku kakih desetih dni prišlo do novega srečanja, na katerem bi poglobili določene točke. Predstavniki obeh strank pa potrjujejo, da je cilj vsekakor nadaljevati z dosedanjim sodelovanjem, ki med strankama poteka že od deželnih volitev leta 2008 (v okviru leve sredine pa v raznih oblikah že mnogo dlje) na podlagi novega volilnega zakona iz leta 2007: ta omogoča, da se na deželnih volitvah predstavi lista, ki je izraz slovenske narodne skupnosti v FJK, ki lahko doseže izvolitev svetnika, če doseže ali preseže odstotek glasov. Na podlagi tega zakona je prišlo namreč do volilne povezave med DS in SSk, tako da je ta lahko vsakič nastopila s svojim simbolom in listo ter vsakič v deželni svet izvolila svojega predstavnika.