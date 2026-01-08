Dva oborožena roparja sta že za zapahi, tretjega pa še iščejo

Koprski kriminalisti so v preteklem letu uspešno razvili trojico preiskav v zvezi z oboroženimi ropi na slovenski obali leta 2024. Vsi domnevni roparji so tujci brez stalnega bivališča v Sloveniji, eden od njih je tudi dober znanec italijanskega kazenskega sistema. Ovadba koprskih kriminalistov ga je namreč dosegla za zapahi koronejskega zapora.

O preiskavah je včeraj na novinarski konferenci spregovoril vodja koprskih kriminalistov Aljoša Špeh. »Na območje naše policijske uprave so prišli izključno z namenom storitve kaznivega dejanja,« je poudaril v zvezi s storilci. 21. junija 2024 je moški oropal menjalnico v središču Kopra. Zaposleni je zagrozil s pištolo, odnesel je več kot tisoč evrov. Blokade in drugi ukrepi so bili zaman, preiskavo so nato prevzeli kriminalisti, ki so zbirali dokaze v sodelovanju s tujimi policijami. Naposled so izsledili 60-letnega hrvaškega državljana brez prijavljenega bivališča na območju Slovenije, za katerega obstaja utemeljen sum, da je oropal menjalnico. V preteklosti je bil v več evropskih državah obtožen raznih kaznivih dejanj, prestajal je tudi daljše zaporne kazni. Trenutno se nahaja v tržaškem zaporu zaradi drugih kaznivih dejanj. Koprski kriminalisti ne izključujejo, da je bil 60-letnik vpleten tudi v druga ilegalna dejanja.

Moškega, ki je 22. avgusta 2024 v središču Kopra oropal draguljarno in sostorilca še iščejo, eden od dveh storilcev, ki sta 26. avgusta oropala igralnico v Ankaranu pa je prav tako že za zapahi, medtem ko sostorilca iščejo.