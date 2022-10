Dvaintridesetletnik umrl med videokonferenco

Kolegi so med videokonferenco opazili, da je enega od udeležencev obšla slabost. Dva od njih, eden iz Kampanije in eden iz Veneta, sta nemudoma poklicala na interventno številko deželne službe za nujno medicinsko pomoč iz FJK Sores. Stekla je reševalna akcija. Ker nihče ni vedel, kje omenjeni moški živi oz. kje se nahaja, je naslov poiskalo osebje službe Sores. V podatkovni bazi so dobili naslov bivališča na Čedajskem. Na njegov domnevni dom so nemudoma preusmerili reševalno vozilo. Zdravstveno osebje pa je na kraju ugotovilo, da tam živita le njegova starša. Povedala sta, da se je sin preselil v neko drugo vas tik Vidma. Služba Sores je nemudoma preusmerila drugo reševalno vozilo na nov naslov, zdravstveno osebje prvega reševalnega vozila pa je ostalo pri starših, kjer jima je nudilo vso potrebno pomoč ob težki preizkušnji.

Ob prihodu na sinov dom so ob pomoči gasilcev vstopili v stanovanje. Našli so ga brez znakov življenja. Poskusili so ga oživljati, vendar ves trud je bil zaman, ker za moškega, starega le 32 let, ni bilo več pomoči.