Dvakrat so se cepili, tretjič pa se nočejo

Po strmi poti množične cepilne kampanje v Furlaniji - Julijski se je »izgubilo« približno 270.000 posameznikov, ki se niso še prijavili na poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19. Zanj je zaprosilo 590.000 ljudi, ki se je cepilo s prvima dvema odmerkoma oziroma cepivom Janssen, približno 400.000 jih je že zaključilo celotni dosedanji cepilni ciklus, številke pa ne navdušujejo Riccarda Riccardija, saj skupen seznam znaša 860.000 ljudi. Podpredsednik deželne vlade FJK, ki je pristojen tudi za zdravstvo, je danes, 7. januarja, v katinarski bolnišnici z ožjo skupino organizatorjev cepilne kampanje zdravstvenega podjetja ASUGI postregel s podatki o cepljenju in prilagajanju novim vladnim ukrepom.

Največji poudarek je Riccardi sicer postavil na spisek 30.000 »pogrešanih« v zdravstvu in šolstvu, za katere je po zakonu cepljenje obvezno. V prvem sektorju bi se moralo s tretjim odmerkom skupno cepiti 46.000 oseb, »zmanjkalo« pa je približno 8000 zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenikov in drugega zdravstvenega osebja, ki jim gre dodati še dodatnih 8.000 zaposlenih v tem sektorju, od upravnega osebja do lekarn. Na šolskem področju, v katerem bi morali poživitveni odmerek dobiti 26.000 posameznikov, pa še vedno čakajo na odziv več kot polovice, se pravi 14.000 zaposlenih. Riccardi zamudnike poziva k odgovornosti, saj področji tovrstnega pomena in teže ne bi uspeli zdržati tovrstnega osipa. Obenem pa je prepričan, da je treba pospešiti postopek, s katerim suspendirajo cepljene z delovnega mesta.

Zdravstveni sistem je za zdaj še kos udarcem. Okužbe so trenutno na deželnem ozemlju v porastu, v primerjavi z istim obdobjem lani, začetkom januarja 2021, je približno 3000 okužb več, smrti in pacientov na intenzivni negi pa je za polovico manj, kar pa gre pripisati blagodejnim učinkom cepiva, so poudarili strokovnjaki.