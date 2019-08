Dve letalski nesreči in deset žrtev

Včeraj sta se v švicarskih Alpah in nad Majorko zgodili dve letalski nesreči, v katerih je skupno umrlo deset ljudi.

Včeraj zjutraj je v švicarskih Alpah strmoglavilo manjše letalo, pri čemer so umrli trije ljudje, med njimi dojenček, je sporočila lokalna policija. Oblasti so sprožile preiskavo vzroka nesreče. Letalo tipa piper je vzletelo ob 9. uri z letališča v kantonu Vaud proti Italiji, a je uro in pol kasneje strmoglavilo v bližini vrha gore Simplon na približno 2000 metrih nadmorske višine. Letalo je takoj zagorelo, tako da so lahko reševalci samo še potrdili smrt pilota in dveh potnikov, vključno z dojenčkom.

V trčenju helikopterja in ultra lahkega letala nad španskim otokom Majorka pa je ravno tako včeraj umrlo sedem ljudi, preživelih ni bilo, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Na helikopterju so bili italijanski pilot in štiričlanska nemška družina. Na letalu pa sta bili dve osebi Po dosedanjih ugotovitvah naj bi šlo za španska državljana.

Vzrok nesreče še ni znan, preiskava pa poteka. Do trčenja je prišlo v nedeljo popoldne v bližini mesta Inca, ki leži v osrednjem delu otoka. S helikopterjem je upravljalo nemško podjetje Rotorflug, ki je z njim opravljalo panoramske lete. Kot je sporočilo, ni jasno, kaj bi šlo lahko narobe.