Slori bo 50-letnico praznoval z več dogodki od Trsta do Kanalske doline

Za Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) je letošnje leto posebno slovesno, saj praznujejo 50. obletnico ustanovitve. Slori so pred pol stoletja ustanovili, da bi slovenski narodni skupnosti v Italiji zagotavljal raziskave o njej sami in preučeval procese, ki jo pogojujejo, je med včerajšnjo predstavitvijo programa jubilejnega leta povedala predsednica inštituta Sara Brezigar. Izsledki raziskav, ki jih opravlja Slori, nudijo osnovo za lažje ukrepanje in odločanje, pa tudi smernice za spodbujanje razvoja manjšinske skupnosti.

Svoj polstoletni obstoj bodo pri inštitutu praznovali z več dogodki, ki se bodo odvijali od Trsta, kjer ima Slori svoj sedež, pa vse do Kanalske doline, je napovedal direktor Devan Jagodic. Prvi bo že prihodnji teden, v četrtek, ko bodo ob 17. uri v večnamenski dvorani vaške skuposti v Ukvah predstavili raziskavo o rabi, znanju in učenju slovenščine v Kanalski dolini. Sledila bo okrogla miza o izzivih učenja slovenščine, po kateri bo javna razprava.

Jezik sožitja, jezik konflikta

Jubilejno dogajanje Slorija se bo nadaljevalo v Kopru, kjer bo med 6. in 8. junijem v palači Tiepolo-Gravisi potekala mednarodna konferenca Jeziki sožitja, jeziki konflikta, na kateri se bodo s posebnim poudarkom posvetili obmejnim območjem, ki so lahko prostor učinkovitega čezmejnega sodelovanja, a tradicionalno tudi konfliktov.

Po 26-letnem premoru pri Sloriju oživljajo tradicijo mladinskega raziskovalnega tabora (8.–12. julij), med katerim bodo med drugim pripravili dokumentarec o identitetnem opredeljevanju mladih Slovenk in Slovencev v vseh treh pokrajinah, kjer živijo Slovenci v Italiji.

O izbiri drugostopenjske šole z italijanskim učnim jezikom, njenih vzrokih, izkušnjah in pričevanjih bodo septembra razpravljali v Gorici (datum in lokacijo bodo še sporočili), kjer bodo predstavili izsledke raziskav na to temo, ki jo bodo obravnavali tudi na okrogli mizi.

Sicer letos okrogle obletnice ne praznuje le Slovenski raziskovalni inštitut, pač pa tudi šola z dvojezičnim, slovensko-italijanskim poukom v Špetru, ki je bila ustanovljena pred 40 leti: ob tej priložnosti bo oktobra v Čedadu predstavitev raziskave o izobrazbenem, poklicnem in zaposlitvenem položaju nekdanjih učencev te šole, ki danes nosi ime Pavla Petričiča.

Nov dom pri Sv. Ivanu

Osrednji dogodek jubilejnega leta so si zamislili kot slovesnost, ki bo na sporedu novembra v Trstu. Svečano obarvan dogodek, med katerim bodo prikazali raziskovalni dokumentarec o identitetah mladih Slovenk in Slovencev v Italiji, načrtujejo v prenovljenih prostorih tržaškeg Narodnega doma pri Svetem Ivanu, kamor se bo Slori z Narodno in študijsko knjižnico (NŠK) predvidoma preselil v prihodnjih mesecih. Novo razvojno poglavje v zgodovini inštituta želijo izpeljati na tej novi lokaciji, kar je sicer odvisno od formalnih in časovnih okvirov uporabe prenovljenega Narodnega doma, ki pa še niso dokončno znani.

Praznovanje 50-letnice Slorijevega delovanja bodo decembra v Ljubljani sklenili s simpozijem o položaju in izzivih slovenskega jezika v Italiji, kjer bodo med drugim predstavili znanstvene prispevke ob izidu monografije Slovenščina v Italiji, ki jo ureja Matejka Grgič.