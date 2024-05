Na Videmskem in Pordenonskem nalivi povzročali težave

Gasilci so bili od včerajšnjih popoldanskih ur do današnjega dopoldneva na delu na Videmskem in Pordenonskem, kjer so močni nalivi povzročali težave. Voda je marsikje poplavljala ceste in hiše, dogajanje je bilo najbolj intenzivno na Pordenonskem in na območju Latisane, kjer so poplave prizadele več občin. Opravili so okrog 130 intervencij.

Padavine so bile po pričakovanjih najbolj obilne v Karnijskih predalpah, kjer je ponekod padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, drugod v nižinskem pasu pa so mestoma namerili od 100 do 150 litrov dežja na kvadratni meter. Najmanj ga je ob prevladujočih južnih tokovih padlo na Tržaškem, kjer pa so se prav tako občasno pojavljali krajevni nalivi.

Vremenska slika se je zdaj nekoliko umirila, proti nam pa še priteka vlažen zrak. Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme, več oblačnosti bo v gorah, kjer bodo zlasti v popoldanskih urah lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.

V nedeljo popoldne bodo posamezne krajevne plohe ali nevihte lahko nastale tudi drugod.