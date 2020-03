Dve preprosti sladici

Kot sem že večkrat napisal, so sladkarije moja Ahilova peta. Priznam, da sem vse preveč površen, da bi do potankosti sledil nekemu receptu, čeprav se dobro zavedam, da je priprava sladic skoraj farmacevtsko početje, kjer ima vsak gram svojo veljavo. Kakorkoli že, obstajajo pa sladice, katerih priprava je tako lahka, da sem ji tudi sam kos.

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Rumenjake, sladkor in maslo dobro premešamo, da dobimo penasto zmes, dodamo mak, drobtine in na koncu še sneg 3 beljakov. 24-centimetrski pekač obložimo s papirjem za peko, vanj vlijemo testo in pečemo 15 do 20 minut pri 170-180 stopinjah.

Vse sestavine za nadev zmiksamo v gladek nadev, vlijemo na makovo testo in vrnemo nazaj v pečico, kjer sladico pečemo še 50-60 minut. Z zobotrebcem poskusimo, če je pečeno in ponudimo mlačno.

Tudi druga zelo lahka in hvaležna sladica predvideva uporabo skute. Postopek je malo daljši, a sila enostaven.

Priporočam jo tistim, ki imajo radi kremaste sladice.

Za testo potrebujemo:

100 g moke

100 g sladkorja

2 jajci

vrečko vaniljevega sladkorja

2 žlici tople vode

kavno žličko pecilnega praška

žlico semenskega olja

Za nadev pa potrebujemo:

8 listov želatine

200 g sladkorja

4 rumenjake

250 ml mleka

500 g nemastne skute

pol litra smetane