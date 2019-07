Dvojezična zgibanka za varnejši korak v gorah

Planinska zveza Slovenije je v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije za varnejši poletni obisk gora pripravila dvojezično zgibanko. Na voljo je po 10.000 izvodov slovenske in angleške različice, s tem pa želijo prispevati k varnejšemu koraku tako domačih in tujih obiskovalcev slovenskih gora, so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS).

Zgibanka je že na voljo na spletni strani PZS in na sedežu Planinske zveze Slovenije, še v tem tednu pa bo na voljo tudi drugod po Sloveniji - v turističnoinformacijskih centrih, na sedežih lokalnih turističnih organizacij, policijskih postajah, pri nekaterih ponudnikih namestitev ter na planinskih društvih in kočah.

»To je sicer le majhen korak k zmanjšanju števila nesreč v gorah, večjega pa lahko naredi vsak sam s pripravo na turo, upoštevanjem priporočil in predvsem pametjo v glavi in ne v mobilnem telefonu,« so besede strokovnega sodelavca Matjaža Šerkezija povzeli pri PZS.

V teh dneh je na severnih pobočjih gora in v globokih grapah v visokogorju še vedno veliko snežišč, ki so trda in predstavljajo izredno veliko nevarnost za zdrs. Poleg kakovostne obutve na nogah zato na PZS priporočajo tudi dereze in cepin. V nahrbtnik pa sodijo komplet prve pomoči, zemljevid, čelna svetilka, železna rezerva hrane in zadostna količina tekočine, mobilni telefon in alu-folija ali bivak vreča. Skoraj obvezen del tehnične opreme je tudi čelada, saj se po koncu zime kamenje pogosto kruši iz sten.