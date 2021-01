Dvojezični plakati vabijo v slovenske šole

»Izberi šolo s slovenskim učnim jezikom« je vabilo, ki se je v teh dneh pojavilo na plakatih na oglasnih panojih po številnih ulicah na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Pri Sindikatu slovenske šole so se namreč odločili, da po večletnem »premoru« ponovno zaženejo kampanjo za vpis v slovenske šole s pomočjo jumbo plakatov, je povedala predstavnica SSŠ Katja Pasarit. »Menimo, da je mladina, ki raste v dveh kulturah oz. z dvema jezikoma, veliko bogatejša, tako da mimoidoče opozarjamo na dragoceno priložnost.«

Plakati so dvojezični in pozivajo k »odločitvi za dve kulturi« s preprostim klikom. »Šolanje v dveh jezikih je nedvomno odlična odskočna deska za življenje, saj moramo danes biti svetovljani in reaktivni na izzive, ki nam jih ponuja naš čas.« H kampanji sta pristopili tudi krovni organizaciji SKGZ in SSO, ki sta podprli akcijo, saj je mladina naša prihodnost.