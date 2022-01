Dvojezičnih obrazcev za cepljenje ne smejo zavračati

Prejem poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 je bil na Tržaškem in Goriškem za marsikoga grenak. Ne zaradi injekcije v ramo, pač pa zaradi odrekanja možnosti rabe dvojezičnih, italijansko-slovenskih obrazcev. Dokaj nenavadno, saj je za prevod obrazcev poskrbelo prav javno zdravstveno podjetje Asugi, ti so na voljo na njihovi uradni spletni strani.

Zavrnitev dvojezičnega obrazca, ki ga je treba oddati pred cepljenjem, je v preteklih tednih doživelo več ljudi, tako v goriškem cepilnem središču na sejemskem razstavišču kot v tržaških cepilnih centrih, kjer so se taki primeri zgodili v obeh cepilnih točkah v tržaškem Starem pristanišču, pa tudi v cepilnem centru v nakupovalnem središču Montedoro.

O kršitvi pravice do rabe slovenskega jezika je bila obveščena tudi pravna služba za jezikovne pravice ZaJezik, ki je stopila v stik z generalnim direktorjem Asugi Antoniom Poggiano ter ga zaprosila, naj ukrepa, da se taki primeri ne bi več ponavljali.

Prošnja je – delno – zalegla. V cepilnem središču Montedoro so včeraj sprejemali dvojezične obrazce, nas je obvestila bralka, ki je sicer izpolnila napačen dvojezičen obrazec, na kar jo je zdravstveno osebje opozorilo in ji ponudilo pravi obrazec v dvojezični, italijansko-slovenski različici.

Dve osebi, ki sta se prav tako včeraj cepili v tržaškem Starem pristanišču, točneje v Hidrodinamični centrali, pa sta ob izročitvi izpolnjenega dvojezičnega obrazca za soglasje doživeli različen odziv: enkrat so obrazec sprejeli, drugič pa ne.

Za komentar smo zaprosili generalnega direktorja Asugi Antonia Poggiano, ki je zagotovil, da so poskrbeli, da so v vseh cepilnih središčih obveščeni o tem, da morajo sprejemati dvojezične obrazce. »Pričakujemo, da se dogodki, o kakršnih smo bili obveščeni, ne bodo ponovili,« je dejal. Začetnim težavam, o katerih smo poročali že pred dnevi in jih povzemamo v uvodnem delu članka, je po mnenju generalnega direktorja Asugi botroval »pristop nekaterih posameznikov, ki se očitno niso držali začetnih navodil zdravstvenega podjetja.«

A že včeraj so se, kot rečeno, težave ponovile. »Mi smo ukrepali, verjetno je tukaj šlo za koga, ki ni razumel navodil,« meni Poggiana. Na vprašanje o tem, kaj lahko posameznik stori, če mu zavrnejo izpolnjene dvojezične uradne obrazce, je Poggiana odvrnil, da svetuje, naj se oseba obrne na odgovornega koordinatorja cepilnega centra in zahteva, da se zadeva reši na licu mesta.

Če bi tudi to ne zaleglo, se lahko posameznik za uveljavljanje pravice do rabe slovenskega jezika, ki jo zagotavlja 8. člen zaščitnega zakona (št. 38 iz leta 2001), obrne na varnostne organe.