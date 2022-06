DZ potrdil ministrsko ekipo 15. slovenske vlade Roberta Goloba

Poslanci državnega zbora so s 53 glasovi za in 28 proti potrdili ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Slovenija je s tem dobila 15. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.Vladno ekipo so podprli poslanci Svobode (ena od poslank je še vedno bolniško odsotna), SD, Levice in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath (poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža se glasovanja ni udeležil).

Nova vladna ekipa bo, tako kot prejšnja, sprva štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Po sprejetju predloga sprememb zakona o vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni referendum začasno zaustavila, pa bo vlado po napovedih sestavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.

Vseh 17 ministrov nove vlade je pred DZ že zapriseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. 15. slovenska vlada Roberta Goloba je nasledila vlado prvaka SDS Janeza Janše, ki je po odstopu nekdanjega premierja Marjana Šarca mandat nastopila 13. marca 2020.

Golob je ob uvodni predstavitvi liste ministrskih kandidatov dejal, da so ekipo sestavili iz izkušenih politikov in strokovnjakov, saj da mora vlada biti takoj operativna, ker si ne more privoščiti 100 dni miru. Vlada je uravnotežena tudi po spolu, saj je več kot 40 odstotkov ministric, je poudaril. Izrazil je prepričanje, da bo vladna ekipa delala dobro.

Po napovedih se bodo novi ministri s premierjem Golobom še danes sestali na prvi seji vlade, ki bo, glede na prakso, predvidoma namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem, med drugim imenovanju državnih sekretarjev pa tudi direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom), direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in generalnega direktorja policije.