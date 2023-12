DZP - PRAE: Začudeni nad odločitvijo, da se Primorski dnevnik prikrajša za del sredstev

V zvezi z dogajanjem v deželnem svetu in s porazdelitvijo finančnih sredstev medijem, z okrnitvijo prispevka Primorskemu dnevniku za 80.000 evrov, je družba DZP-PRAE, ki izdaja dnevnik, sestavila sporočilo, ki ga objavljamo v celoti.

»Družba DZP-PRAE in njen celotni novinarski, tehnični in administrativni kolektiv si že nekaj zadnjih let intenzivno prizadevata, da z različnimi ukrepi in skrbnim gospodarjenjem ustvarita razmere za kadrovski, vsebinski in tehnološki razvoj Primorskega dnevnika, osrednjega medija v lasti Slovencev v Italiji. Medijski svet je doživel v zadnjih letih vrtoglave spremembe. Uveljavitev interneta in družbenih omrežij, drugačne navade, okusi in pričakovanja bralstva (zlasti mlajšega), različni načini in različna hitrost dostopa do informacij postavljajo vse založniške hiše, torej tudi našo, pred izziv, ki se mu ne morejo izogniti: stopicanje na mestu pomeni nazadovanje in počasen propad.

Po nekaj desetletjih objektivne podhranjenosti, ki je bila posledica vsakoletne finančne negotovosti in nezmožnosti dolgoročnega načrtovanja, je zato naša založniška hiša, ob nezmanjšani skrbi vseh za redno izhajanje in raznašanje dnevnika, ubrala pot investicij s ciljem, da nudi zaposlenim boljše razmere za delo, naročnikom, bralcem in slovenskim organizacijam in društvom boljši, sodobnejši proizvod. Pomladili in okrepili smo novinarski kader, prenovili dotrajane in nefunkcionalne delovne prostore, posodobili grafično podobo časopisa, ga v celoti ‘pobarvali’, posodobili njegovo digitalno izdajo in ustrezno aplikacijo, smo v fazi popolne digitalizacije naročniških in distribucijskih podatkovnih baz.

Za prihodnje leto smo načrtovali začetek postopkov za popolno vsebinsko in tehnološko posodobitev spletnega poročanja in širjenja kroga spletnih bralcev, kar pomeni reorganizacijo in nadgradnjo dela v vseh oddelkih.

O izvedenih in načrtovanih projektih, ki so finančno zelo zahtevni, smo ob različnih priložnostih seznanili tudi manjšinske odločevalce, na letošnjem srečanju v našem uredništvu pa tudi deželno odborništvo, pristojno za jezikovne skupnosti. Zato nas je seveda presenetila in začudila odločitev, da se Primorski dnevnik prihodnje leto prikrajša za delež prispevka iz zakona 38/2001. Tudi ne vemo, zakaj je do tega ukrepa sploh prišlo. O tem, da naj bi dnevnik prejel dodatna sredstva iz drugih virov, o katerih je bil govor med petkovo proračunsko razpravo, uprava namreč do danes ni prejela nobenega uradnega sporočila.

Upravni odbor DZP-PRAE si bo ne glede na aktualno dogajanje prizadeval, da se razvojna dinamika znotraj podjetja ne bo prekinila, za kar bo vsekakor potreben skrben pregled razpoložljivih sredstev in skrbna ocena o dolgoročni bilančni vzdržnosti investicij, predvsem pa potrebuje podjetje jamstvo, da se obnovi raven dosedanjega financiranja in njegovo dolgoročno stabilnost.«