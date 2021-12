Egipt odgovoren za ugrabitev in smrt Regenija

Giulia Regenija so ugrabile, mučile in ubile egiptovske varnostne službe, verjetno so v to vpletene tudi egiptovske institucije, zato mora Italija narediti odločilen korak pri egiptovski vladi in le-to priklicati k odgovornosti. To so zaključki posebne preiskovalne komisije italijanskega parlamenta o primeru furlanskega raziskovalca, ki je leta 2016 v Egiptu postal žrtev ugrabitve in umora, medtem ko je tam opravljal raziskavo za pripravo doktorske disertacije za britansko Univerzo v Cambridgeu. Komisija je po dveh letih dela prav včeraj soglasno odobrila zaključno poročilo, ki s prstom kaže na egiptovske varnostne službe in institucije, katerim se med drugim očita, da so v teh letih od njih prišle samo besede na politični ravni, medtem ko je egiptovsko sodstvo zavlačevalo ter celo kazalo odkrito nasprotovanje do italijanskih preiskovalcev. Med drugim komisija omenja tudi dejstvo, da Egipt ni posredoval naslova bivališč vpletenih pripadnikov varnostnih služb, ki jih je kot obtožence zločina preiskovalo italijansko sodstvo, kar je mogoče označiti kot pravcato priznanje krivde, piše v poročilu. Obenem so člani komisije prišli tudi do zaključka, da pokojnega Giulia Regenija niso izkoristile tuje tajne službe, npr. britanske, prav tako so zanikali vsakršno odgovornost profesorice na Univerzi v Cambridgeu in Regenijeve mentorice Mahe Abdelrahman.