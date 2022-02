Energetski glavobol

Pred dobrim mesecem smo sicer poročali, da januarske podražitve elektrike niso huje prizadele podjetij, vsaj ne tistih, ki so včlanjena v Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ). Večino članov združenja namreč predstavljajo pretežno storitveno-obrtna podjetja, ki v svojem proizvodnem procesu ne porabijo veliko energije.

»Spremembe so nastopile v drugi polovici januarja,« novo stanje pojasnjuje direktor SDGZ Andrej Šik, »prihajati so začeli namreč prvi, zelo visoki računi in podjetja so se znašla v neprijetnem položaju. Razlike s prejšnjimi položnicami so ogromne, zato pričakujemo, da težav ne bodo imeli le veliki porabniki elektrike, kot so denimo peki, ampak tudi vsi ostali.«

Ivan Perčič, direktor podjetja Servis, ki pod okriljem SDGZ opravlja knjigovodske storitve za člane, je nekoliko previden, saj podatkov za natančnejšo analizo še ni. Januarski računi se šele knjižijo, vendar dejstvo je, da so se položnice energentov vsaj podvojile in bo treba kmalu sprejeti pomembne poslovne odločitve. »Kdor bo lahko, bo višje stroške prenesel na kupce, vprašanje pa je, kako in koliko bo takšna podražitev vplivala na kompetitivnost podjetja oziroma ali bo takšna izbira odvrnila stranke,« je bil jasen Perčič.

Da so se zneski na položnicah električne energije podvojili in da to že vpliva na cene storitev, je potrdil tudi Igor Cavarra, ki skupaj z Maurom Zonto vodi podjetje Modim. »Naši stroji so prižgani tudi ponoči,« pravi Cavarra, zato so morali zaradi povečanih obratovalnih stroškov in tudi podražitve osnovnih materialov, do katere je prišlo pred enim letom, po malem podražiti svojo urno postavko, kar so stranke tudi opazile. »Naše storitve so se podražile za okoli 20 % in to le zato, da smo lahko bili kos stroškom. Pri tem nismo čisto nič zaslužili,« je bil iskren podjetnik. Prihodnost težko napovedujejo, saj naročila v glavnem prejemajo od livarn, ki so tudi same velike porabnice energentov in imajo v tem času vse več stroškov.