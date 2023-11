Energetski prehod se mora splačati

Ukrepi in načrti za uresničitev energetskega prehoda v raznih realnostih v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini so bili osrednja tema foruma in investicijske konference, ki je danes dopoldne potekala na sedežu zveze industrialcev Confindustria za Severni Jadran v Gorici v organizaciji slednje in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Cilj vseh teh ukrepov in načrtov je zagotoviti zadostno proizvodnjo električne energije ob hkratnem zmanjšanju emisij, pri čemer pridejo v poštev tako obnovljivi viri energije kot tudi jedrska energija in uporaba vodika na način, ki se tudi ekonomsko splača, o čemer so govorili strokovnjaki s tega področja z obeh strani meje.

Konferenca, na kateri sta prisotne pozdravila predsednika Confindustrie za Severni Jadran in SDGZ, Michelangelo Agrusti in Robert Frandolič, ter goriški župan Rodolfo Ziberna, je obsegala tri panele: prvega so oblikovali Elena Caprotti iz deželnega direktorata FJK za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj, generalni direktor Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) Tomaž Štokelj, generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan in generalni sekretar pristaniške uprave za vzhodni Jadran Vittorio Torbianelli, ki so govorili o sprejetih ukrepih in rešitvah za prihodnost v svojih ustanovah.

V okviru drugega panela, posvečenega poslovnim priložnostim v energetskem sektorju, sta govorila predsednik družbe Siot in konzorcija Energia Confindustria Alessio Lilli in generalni direktor tržaške komunalne družbe AcegasApsAmga Roberto Gasparetto, tretji panel pa je oblikoval direktor Regiske razvojne agencije Severne Primorske Črtomir Špacapan, njegov nastop pa je bil posvečen naložbenim priložnostim v severnoprimorski regiji. Navzoči so se seznanili npr. z načrti ustanavljanja obnovljivih energetskih skupnosti v deželi FJK, kjer je pred kratkim nastala tudi deželna družba FVGEnergia in kjer skupaj s Slovenijo in Hrvaško razvijajo čezmejni projekt vodikove doline, ki je dodana vrednost.

V HSE se usmerjajo v gradnjo sončnih, vetrnih in črpalnih elektrarn ter hidroelektrarn, pa tudi v koriščenje geotermalne energije in v opremljanje s hranilniki energije. Strategija skupine GEN pa obsega tri korake: proizvodnjo električne energije in spravljanje le-te do odjemalca, dalje koriščenje jedrske tehnologije in obnovljivih virov energije.

Za izgradnjo nove nuklearke v Krškem pa računajo, da bodo priprave na lokacijo terjale pet let, pridobivanje dovoljenj štiri leta, gradnja sedem let, nova nuklearka pa bi lahko delovala več kot 50 let.

V severnojadranski pristaniški upravi so si za energetski prehod in zmanjšanje emisij ladij, ki so privezane ob pomolih, zaenkrat zagotovili okoli 60 milijonov evrov, pri družbi Siot pa so si npr. omislili in uresničili edino elektrarno na nafto na svetu, ki deluje v Avstriji, načrtujejo tudi gradnjo elektrarn na bioplin in sončne elektrarne v občini Dolina pri Trstu.