EPK in zajamčeno zastopstvo v Rimu in FJK

Predstavnice in predstavniki slovenske narodne manjšine v Italiiji so danes slovenski predsednici Nataši Pirc Musar predstavili položaj in izzive, s katerimi se sooča manjšina. To so storili pred njenim petkovim obiskom v Rimu, kjer se bo sestala z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. V manjšinskem predstavništvu so bili senatorka Tatjana Rojc, predsednika SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, deželni svetnik Marko Pisani in predsednik paritetnega odbora Marco Jarc. Sestanka se je udeležil tudi generalni konzul v Trstu Gregor Šuc.

Kot najpomembnejše so zastopniki manjšine izpostavili prizadevanja za uveljavitev zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu. Zaradi korenitega zmanjšanja števila poslancev in senatorjev, ki je posledica zadnje italijanske ustavne reforme, se namreč možnost izvolitve zmanjšuje. Prav tako pa so opozorili tudi na problematiko izvolitve v deželni parlament Furlanije Julijske krajine, ki je za slovensko manjšino ključnega pomena. V pogovoru pa so se sogovorniki dotaknili tudi postopka vrnitve Narodnega doma in projekta Evropska prestolnica kulture 2025, ki bo potekal v Novi Gorici in Gorici.

Predsednica republike je predstavnikom manjšine zagotovila, da bo Slovenija na predsedniški ravni še naprej bdela nad potekom postopkov vrnitve Narodnega doma slovenski skupnosti, prav tako pa je napovedala tudi nadaljnjo podporo projektu EPK in izrazila pričakovanje, da bosta obe manjšini v kar največji meri izkoristili priložnosti, ki jih ta ponuja.