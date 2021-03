Evroparlament zasrkbljen zaradi položaja medijev v Sloveniji

Številni evropski poslanci so danes izrazili zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji in opozorili na nevarnost neukrepanja EU. Tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je izpostavila, da so stalni poskusi spodkopavanja STA in pogosti verbalni napadi na novinarje v Sloveniji razlog za resno zaskrbljenost.

»Nikakršnega političnega pritiska na medije ne sme biti. Močni voditelji so tisti, ki pridobijo spoštovanje s svojimi dejanji, ki sprejmejo raznolikost mnenj in ki dopustijo, da so državljani ustrezno obveščeni, ne tisti, ki poskušajo utišati kritične glasove,« je poudarila Jourova v uvodni izjavi v razpravi o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Za vsako od treh držav je navedla nekaj primerov zaskrbljujočih trendov. V primeru Slovenije je izpostavila stalne poskuse spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogoste verbalne napade na novinarje, ki so razlog za resno zaskrbljenost. Komisija je po njenih besedah v stiku z nacionalnimi oblastmi in spremlja položaj.

Evropski poslanci so večino pozornosti sicer namenili Poljski in Madžarski, a veliko je bilo tudi izjav glede Slovenije. Poslanci iz vrst socialdemokratov, liberalcev in zelenih so izražali zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji, zlasti STA. Veliko očitkov je letelo na slovenskega premierja Janeza Janšo zaradi napadov na novinarje, ki si jih največkrat privošči na Twitterju, a ne samo.