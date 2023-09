Evropski parlament pozivajo, naj prepove vohunjenje za novinarji

Več kot 200 novinarjev in novinark je že podpisalo pismo s pozivom za prepoved uporabe vohunske programske opreme. Pobudo zanj je dala Evropska federacija novinarjev, naslovili so ga na poslance Evropskega parlamenta.

Pristojni odbor parlamenta je namreč 7. septembra sprejel dopolnjen predlog Akta o svobodi medijev (EMFA), o katerem bo Evropski parlament oktobra glasoval na plenarnem zasedanju. Pred glasovanjem in začetkom pogajanj s Svetom Evropske unije poslance pozivajo, da se pri glasovanju omenjenega akta zavzamejo za popolno prepoved uporabe programske opreme za vohunjenje nad novinarji.

»Nekateri med nami, pa tudi naši kolegi v Evropi in po svetu, so bili že tarča omenjene programske opreme. V nekaterih primerih so za novinarji vohunile same države članice Evropske unije. Zgodilo se je že, da so ob uporabi programske opreme za vohunjenje ogrozile varno komunikacijo z našimi viri informacij, brez pooblastila imele vpogled v naše zasebno življenje, tako početje je celo ogrozilo življenja nekaterih izmed nas. Uporaba programske opreme za vohunjenje predstavlja resno grožnjo za svobodo govora. Njenim uporabnikom namreč omogoča zbiranje neštetih informacij o žrtvi vohunjenja. Uporabnik take opreme dobi med drugim vpogled v žrtvine osebne kontakte, fotografije in zgodovino brskanja, ne da bi se žrtev vohunjenja česarkoli zavedala. Evropska unija se mora takemu početju odločno upreti,« so jasni podpisniki, med katerimi je tudi nekaj italijanskih in slovenskih novinarjev (podpise kolegov zbirajo še danes na europeanjournalists.org).

»Za novinarje sta zagotavljanje informacijske varnosti in nedotakljivosti podatkov ključnega pomena za osebno varnost in varnost komunikacij z novinarjevimi viri informacij. Pri svojem delu moramo imeti novinarji zagotovilo, da za nami nihče ne vohuni. Le tako bomo lahko sledili našemu poslanstvu kakovostnega novinarskega poklica v javnem interesu,« piše še v pismu.