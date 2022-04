Evropski parlament za popoln embargo ruskega plina in nafte

Evropski parlament je s 513 glasovi za, 22 glasovi proti ter 19 vzdržanimi danes izglasoval resolucijo za popoln embargo uvoza ruskega plina, nafte, premoga in jedrskega goriva. To naj bi se udejanjilo skladno s programom, ki bi zagotavljal dobavo energentov državam Evropske unije iz drugih držav že v bližnji prihodnosti. Resolucija predvideva tudi morebitno odpravo uvoznega embarga v primeru, da bi Rusija ponovno priznala neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine znotraj mednarodno priznanih meja ob popolnem umiku ruske vojske z ukrajinskega ozemlja.