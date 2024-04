Evropsko unijo naj bi ogoljufali za 600 milijonov evrov

V mednarodni preiskavi, ki jo je vodilo evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Benetkah so danes izdali odredbo za aretacijo 24 oseb v Italiji, Avstriji, Romuniji in na Slovaškem zaradi suma goljufije za 600 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost.

V Italiji približno 150 finančnih policistov vodi hišne preiskave v deželah Furlanija - Julijska krajina, Veneto, Lombardija, Trentinsko - Gornje Poadižje, Toskana, Lacij, Kampanija in Apulija.

Kriminalna združba je osumljena, da je med letoma 2021 in 2023 organizirala goljufivo shemo za pridobitev sredstev iz italijanskega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. V dveh letih naj bi tako pridobili 600 milijonov evrov. Osumljenci so sredstva prenesli na svoje bančne račune v Avstriji, Romuniji in na Slovaškem, razkriva preiskava.