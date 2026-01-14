Fabio Gallo novi izvršni direktor ronškega letališča

Fabio Gallo je novi izvršni direktor letališča v Ronkah. Nasledil je Marca Consalva, ki je 2. decembra postal novi predsednik uprave Vzhodno jadranskega pristaniškega sistema.

Gre za menedžerja, ki ima bogate izkušnje v letališkem in infrastrukturnem sektorju. Bil je med drugim na vodilnih mestih letališča v Algheru, pred tem pa družbe F2i SGR, ki deluje na finančnem in logističnem področju.

»Fabio Gallo bo zagotovil nadaljnjo rast ronškega letališča,« je med drugim izjavil predsednik družbe Trieste Airport Antonio Marano, ki mu je tudi zaželel dobrodošlico.