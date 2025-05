Fabio Pahor novi predsednik SDGZ, Fabrizio Polojaz pa podpredsednik

Novi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) je Fabio Pahor, ustanovitelj podjetja FerroJulia. Na vodilni položaj stanovske organizacije podjetnikov, obrtnikov, trgovcev in samostojnih podjetnikov ga je novoizvoljeno predsedstvo, ki ga je članstvo izglasovalo na ponedeljkovem občnem zboru, soglasno izbralo na nocojšnji prvi seji, kjer so izvolili tudi podpredsednika. V mandatu 2025–2028 bo podpredsednik SDGZ Fabrizio Polojaz, trgovec s kavo (PrimoAroma) in podpredsednik stanovskega združenja Associazione caffè Trieste.

Pred tem je SDGZ dva mandata vodil Robert Frandolič, ki se ni potegoval za vnovični mandat, podpredsednika pa sta do ponedeljkovega občnega zbora, kjer so člani razrešili dotedanje vodstvo, bila Marko Petelin in Peter Sterni.