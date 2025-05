SDGZ z novim vodstvom in predsedniki sekcij

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) je na nocojšnjem 49. občnem zboru, ki je bil volilne narave in je potekal v Barkovljah pri TPK Sirena, izglasovalo novo vodstvo. Dosedanji predsednik Robert Frandolič se namreč po dveh mandatih umika s položaja.

Članstvo je najprej prisluhnilo poročilu predsedstva, poročilu poslovnega izida za leto 2024 ter proračunu za letošnje leto, ki so ju člani zatem tudi odobrili, svoje zaključke je zatem predstavil tudi nadzorni odbor. Razrešitvi starega je sledilo glasovanje za novo vodstvo. Stanovsko organizacijo podjetnikov, obrtnikov in trgovcev in samostojnih poklicev bodo v prihodnjem mandatu (2025–2028) vodili Robert Devetak, Paolo Hmeljak, Adriano Kovačič, Fabio Pahor, Tomaž Petaros, Fabrizio Polojaz, Jan Sossi, Peter Sterni, Tatjana Tavčar. Vodstvo je bilo izvoljeno soglasno. Novega predsednika bodo člani vodstva izglasovali na prvi seji, ki bo predvidoma že jutri.

Nad delovanjem SDGZ bodo v prihodnjih treh letih bdeli Andrej Berdon (predsednik), Valentina Pahor, Nadja Rupel, Ervin Mezgec (namestnik) in Boris Valentič (namestnik).

Za predsednike sekcij so bili izvoljeni Robert Frandolič (sekcija za videmsko pokrajino), Maximilian Kralj (obrtna sekcija), Mirjam Malalan (gostinstvo, turizem, trgovina), Milost Mateja (ženske podjetnice) in Marko Petelin (mednarodna trgovina in samostojni poklici).