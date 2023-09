Fašizem pometajo pod preprogo

Da Italijani slabo poznajo ali sploh ne poznajo fašizma in njegovega zatiranja drugih narodov sta odgovorni politika in šola. Politika - zlasti po vojni iz strahu pred izmišljeno nevarnostjo komunizma, nato zaradi drugih dejavnikov - je fašizem pometala pod preprogo, ter šola, ki je po nalogu politike prikrivala zlo, ki ga povzročil Mussolinijev režim. Ne le drugim narodom, temveč tudi italijanskemu. Raba, Gonarsa, strupenih plinov v Etiopiji ter pokolov v Grčiji stežka najdemo v šolskih učbenikih, v katerih se šele zadnja leta pojavljajo Ardeatinske jame, Rižarna Marzabotto in Ventotene.

Da imajo šolniki pri »odkrivanju« polpretekle zgodovine pri mladih - poleg seveda zgodovinarjev - pomembno, če že ne odločilno vlogo, so prepričani pri Inštitutu za odporniško gibanje in sodobno zgodovino iz Reggia Emilie (Istoreco). Že nekaj let prirejajo na Rabu strokovni seminar za profesorje višjih šol iz raznih krajev Italije, tokratnega so namenili 80-letnici osvoboditve taborišča.

Zamislila sta si ga zgodovinarja Eric Gobetti in Andrea Giuseppini. Prvi je znan po uspešnici E allora le foibe? (No, kaj pa fojbe?), drugi pa kot pobudnik spletnih raziskovalnih portalov campifascisti.it in topografia per la storia.