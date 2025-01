Februar se bo začel s celinskim in hladnejšim vremenom

Sredozemska vremenska slika, ob kateri z južnimi vetrovi priteka proti nam razmeroma vlažen in topel zrak in se je zvrstilo nekaj vremenskih front, se bo v prihodnjih dneh zaključila. Od sobote bo nad večjim delom Evrope nastal soliden anticiklon, ki se bo vzpenjal proti severu, pri čemer se bo po njegovem vzhodnem robu proti Balkanu spuščal hladnejši severni zrak. Anticiklon nam bo večji del prihodnjega tedna zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme, vzhodno od nas pa se bo dalj časa zadrževal hladnejši povečini celinski zrak. Ozračje se bo tudi pri nas ohladilo. Pogosto bodo pihali severovzhodni vetrovi, na Primorskem in v FJK burja, nočne temperature se bodo spuščale pod ledišče. Čez dan bo ohladitev manj zaznavna, čeprav bodo razmere vseeno nekoliko drugačne od zdajšnjih, občutek mraza pa bo povečevala tudi burja.

Zračna masa, ki se bo zadrževala v naši bližini, bo precej hladnejša od zdajšnje. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila natanko +1 stopinjo Celzija, ničto izotermo pa na višini 1642 metrov. Ozračje je trenutno za okrog 2 stopinji Celzija toplejše od dolgoletnega povprečja, še včeraj pa je pozitivni odklon presegal 7 stopinj Celzija. Od ponedeljka je na isti višini po zdajšnjih izračunih pričakovati temperature pod lediščem in zlasti v drugi polovici tedna do okrog -5 ali -6 stopinj Celzija. V primerjavi z zdajšnjim dogajanjem bo torej v povprečju do okrog 6 ali 7 stopinj hladneje. Nočne temperature se bodo zlasti v drugi polovici prihodnjega tedna v nižinah FJK in na Kraški planoti spuščale pod ledišče, najvišje dnevne temperature pa bodo tedaj povečini le do okrog 5 stopinj Celzija ali le rahlo višje. Ohladitev bo sicer le bleda senca nekdanjega pravega zimskega dogajanja, vseeno pa bo hladneje kot v minulem za ta čas toplem dogajanju.

Danes popoldne bo prevladovalo spremenljivo vreme, ponekod ni ravno izključeno, da lahko nastane kakšna ploha.

Jutri bo povečini sončno ali zmerno oblačno.

V petek in soboto bo zaradi ponovnega večjega vpliva vlažnih jugozahodnih tokov spet več oblačnosti.

V nedeljo bo povečini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja. Nekoliko se bo že ohladilo.