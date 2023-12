Film so si ogledali v nacističnih uniformah

Ogled filmskih predstav in muzikalov v domiselni odpravi ali z rekviziti, ki so nekako povezani z dogajanjem na platnu ali na odru, ni več redkost. Pred izbiro preobleke pa ne znajo vsi presoditi, kaj je primerno in kaj ne. Tako se je v sredo zvečer v Spilimbergu na projekciji zgodovinskega filma Comandante italijanskega režiserja Edoarda De Angelisa pojavila skupina odraslih in zelo mladih, ki so nosili nacistične uniforme.

Na dogodek je z objavo na Facebooku s ponosom opozoril Bruno Cinque, krajevni predstavnik stranke Fratelli d’Italia, katere član je tudi župan Spilimberga Enrico Sarcinelli. Cinque je zapisal, da so se na filmskem večeru zbrali pripadniki različnih rodov oboroženih sil in nekaj prijateljev.

Fotografija je na družbenih omrežjih takoj postala viralna in sledile so številne razburjene reakcije. Vodja deželne levice Sebastiano Badin je že napovedal poslansko vprašanje na to temo.