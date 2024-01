Finančni policisti in cariniki zasegli 1550 steklenic piva

Finančni policisti iz Pordenona in cariniki so v treh supermarketih na Pordenonskem zasegli 1550 steklenic piva, na katerih ni bilo obveznih oznak za prodajo. Preiskava se je začela, ko so na prodajnih policah v večji trgovini jestvin na Pordenonskem izsledili nekaj steklenic piva nenavadne velikosti, in sicer 355 mililitrov, kakršne zakon ne predvideva, namesto standardne velikosti 330 mililitrov. Finančni policisti in cariniki so med preiskavo nato prestregli še 551 steklenic omenjene velikosti, na katerih so tudi odkrili pomanjkljive oznake, ki niso bile skladne z evropskimi pravili, saj na njih ni bilo ne podatkov o uvozniku in niti ne o morebitni prisotnosti alergenov. V drugih dveh supermarketih so zasegli še 999 omenjenih steklenic piva. Za upravitelje treh trgovin oz. supermarketov so predvidene globe od 2000 do 24.000 evrov.